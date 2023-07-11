美式賣場好市多引進眾多商品，供消費者選擇。不過有民眾近日購買一款海瑞貢丸，發覺口感跟味道，與其他通路買到的相差甚遠，好奇為什麼同款貢丸會有如此差異，不僅許多苦主紛紛認證，還釣出內行人解釋背後原因。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己第一次在好市多買海瑞貢丸，「咬了第一口差點吐出來」，認為口感跟味道跟其他通路或是新竹海瑞買的差距很大，也好奇是有什麼原因導致此結果。

貼文吸引不少苦主分享食用心得，認為好市多的海瑞貢丸真的有差。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起討論，不少苦主也爆共鳴，「家樂福買的海瑞是OK的！但好市多的海瑞真的不曉得是啥鬼～超級難吃！被騙過一次就沒再買過了！」、「買過一次，確實是海綿口感和有點油耗味，但以前吃其他通路買的Ok」、「我也是，吃的時候超級傻眼的」、「好市多的品質跟全聯，家樂福完全不一樣！好市多的超軟爛，是大雷」、「就不知道問題出在哪！吃起來真的很恐怖」。

也有內行人解釋，關鍵在好市多的進價機制，「因為好市多都要求進價便宜，所以很多商品都有好市多特製版，可能是成份有變、配方有改」、「很多商品廠商會另開一條生產線for好市多，因為好市多價錢壓太低，然後你知道的，商人不會做賠錢生意的」。