台中市霧峰地區人文歷史濃厚，觀光景點多，日前地方爭取納入參山國家風景區管理處，以推動霧峰觀光發展，初步納入範圍11日出爐。（參山國家風景區管理處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰地區人文歷史濃厚，觀光景點多，日前地方爭取納入參山國家風景區管理處，以推動霧峰觀光發展，初步納入範圍11日出爐。參山處將於12日於霧峰區公所舉辦地方說明會，傾聽、整合地方意見，後續若達成共識，就會將方案送交中央評鑑審核。

霧峰區人文歷史特色景點多，包括林家花園古厝、民主議政園區、光復新村等，且區內有多條登山與自行車道步道，觀光發展潛力高，若能納入參山國家風景區，可獲得更多經費挹注，有助推動霧峰觀光發展。

據悉，初步納入參山處的範圍包括霧峰林家宮保第園區、林獻堂博物館、萊園、台灣音樂文化園區、民主議政園區、亞洲大學現代美術館、光復新村、921地震教育園區、霧峰民生故事館、霧峰農區酒莊以及故宮北溝遺址等，多為霧峰在地知名景點，範圍涵蓋約300多公頃。

參山處指出，納入後的優勢包括公共設施能進行整體規畫、景觀品質提升，並有助於餐飲住宿、觀光遊憩、各類運具之業者聯合整體行銷，接連帶動帶動整體地區觀光遊憩效益增加，同時促進經濟。

不過部分建物與設施也會有所影響，依據觀光發展條例，區內建築物之造形、構造、色彩等，及廣告物、攤位之設置，可以實施規畫限制。因此於建管審查時除原有之各主管機關外，需多會觀光主管機關或填具申請書會商各目的事業主管機關審查同意；另依據風景特定區管理規則，亂丟垃圾、採伐竹木、使用農藥、探採礦物或挖填土石、破壞環境等行為都受禁止與限制。