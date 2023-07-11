今（11）日下午台北市災害防救辦公室於花博公園圓山園區進行「廣域救災支援集結據點」開設演練，動員16個局處及國軍參演，並由張溫德副秘書長主持視察演練情形。（圖／北市消防局提供）

今（11）日下午台北市災害防救辦公室於花博公園圓山園區進行「廣域救災支援集結據點」開設演練，動員16個局處及國軍參演，並由張溫德副秘書長主持視察演練情形。（圖／北市消防局提供）

今（11）日下午台北市災害防救辦公室於花博公園圓山園區進行「廣域救災支援集結據點」開設演練，動員16個局處及國軍參演，並由張溫德副秘書長主持視察演練情形。

本次模擬台北市地區災害防救計畫內的假想情境，山腳斷層南段錯動，造成規模6.6的城市直下型強震，台北市各行政區皆有5到7級的震度，假事先設定的二個地點之一「花博公園圓山園區」進行開設演練（另一地點為國防大學復興崗校區）。

台北市災害防救辦公室表示，廣域救災據點主要由指管協調作業區、人員待命修整區、共同生活區、油水儲存區組成，現場搭設支架式快速搭設帳棚、資（通）訊設備，搭配緊急供電系統、移動式照明燈等設備，供指揮官及現場各局處進駐人員進行作業，亦可同時跟市及區災害應變中心協同運作，以快速處理各項災情。

演練除模擬強震後的指揮管制及搜救隊伍調度機制外，亦動員環保局、產業局、區公所及國軍支援廣域救災據點，設立用餐區提供膳食飲水、人員除汙抽吸設備、沐浴帳篷、流動廁所及油水補給等後勤設施，另衛生局派出聯合醫院緊急醫療小組，並由醫師及護理師進駐。

面對重大地震事件，台北市災害防救辦公室將持續調度統籌各項救災資源，透過演練強化各單位面臨重大災害事故應變效率與能量，當災害發生時，能在短時間因應，使災害損失降到最低。