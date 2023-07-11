基隆市日前發生狗兒失控，竟咬死流浪貓事件，經基隆市警察局主動偵辦，找到狗兒飼主，並移送地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

日前在基隆市七堵區發生一起飼主溜狗未繫狗鍊，導致狗兒失控，虐咬流浪貓致死事件。基隆市警察局主動偵辦，10日通知狗飼主到案製作筆錄，並函送基隆地檢署偵辦，同時也移送基隆市動保所裁罰。動保所表示，依《動保法》規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰款。

7日晚間8時許，有民眾在七堵某公園目睹有民眾帶2隻狗遛狗，卻都沒綁牽繩，放任狗兒失控下，將流浪貓虐咬致死。目睹民眾正好在附近清洗機車，事後將機車行車紀錄器的畫面發上社群網站，引起許多民眾的憤慨。

基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆獲報，立即指示百福派出所，配合市府動保所共同追查偵辦。百福派出所立即成立專案小組，調閱涉案週邊監視器及訪查附近居民。員警經調閱上百支監視器及密集查訪完成蒐證，10日鎖定21歲的狗飼主許姓女子，並請許女及動保所人員共同到百福所製作筆錄說明案情。

許女表示，因為一時疏失未繫牽繩及注意犬隻活動，造成浪貓死亡，釀成悲劇，深感致歉。

隨後百福所便將全案依涉犯《動保法》函送基隆地檢署偵辦，動保所也將針對許女開罰。