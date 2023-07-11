巴拉圭總統當選人貝尼亞（中）Santiago Pena Palacios）（11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，包括候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Gimenez Garcia de Zuniga）（左起）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Gimenez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernandez Valdovinos）以及候任外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez Lezcano），外交部長吳釗燮（左五）親自接機他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（中）Santiago Pena Palacios）11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，外交部長吳釗燮（左二）親自接機他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（中）Santiago Pena Palacios）（11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（右二）Santiago Pena Palacios）11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，外交部長吳釗燮（右一）親自接機，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（右二）Santiago Pena Palacios）11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，外交部長吳釗燮（右一）親自接機，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（中）Santiago Pena Palacios）11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，外交部長吳釗燮（左）親自接機，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（中）Santiago Pena Palacios）11日率妻女與多名未來執政重要閣員抵台訪問，外交部長吳釗燮（左）親自接機，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。（陳麒全攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Pena Palacios）11日率多名未來執政重要閣員抵台訪問，他表示在執政的未來五年內，讓巴拉圭與台灣的關係更加緊密，後續也將與他的經濟團隊合作，將雙方的關係帶往如夢境般更好的地方。

巴拉圭總統當選人貝尼亞伉儷應中華民國政府邀請，搭乘阿聯酋航空EK-366班機於11日下午4時12分抵台，外交部長吳釗燮親自接機，巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞步出空橋時，滿臉笑容上前與吳釗燮握手並擁抱，吳釗燮隨後也依序向貝尼亞的妻女及隨行官員握手問好。

貝尼亞在桃機國賓門發表談話時表示，很高興在相隔24年後再次來台，當他還是年輕學子時曾來台灣，那時認識到了這個國家的美麗、豐富的歷史，以及雙方的堅定的情誼，他即將在5週後就任巴拉圭的總統，並且將加強台灣和巴拉圭建交66週年以來的關係及友誼。

貝尼亞指出，他期待著接下來幾天在台北與我國政府官員、民間企業及一般民眾交流，讓巴拉圭與台灣更加接近，在接下來的他所執政的5年內，雙方可以更接近，他認為在此時巴拉圭與台灣需要更親近、更緊密合作。

貝尼亞說，此行帶了妻子、女兒以及經濟團隊一起來台訪問，經濟團隊將在未來幾年與他合作，將巴拉圭與台灣雙方的關係帶往如夢般更好的境界。貝尼亞在結束致詞後，訪問團一行人接受媒體拍照，隨後由外交部人員引領通關離去。

外交部9日發布新聞稿表示，訪團重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Gimenez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernandez Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Gimenez Garcia de Zuniga）。