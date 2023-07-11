波力11日發布重訊表示，全球航空業去年下半年開始復甦，今年在高等客艙、豪華經濟艙及經濟艙需求穩健成長，未來20年有4萬～4.2萬架新飛機市場需求。此外，每隔六年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量。波力集團四年前，與漢翔航空獨家進行複材製品專案項目業務合作，在台中大里設立航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，雙方努力無間深度耕耘，2022年4月通過取得AS9100D航太品質系統認證，法國空中巴士剛核准給波力集團順譽台灣分公司「內部供應商ID碼」

波力指出，7月初法國空中巴士要求波力集團登錄NCAGE倉儲系統料件的編碼(SPUH2)，啟動飛機次結構件的訂單移轉作業流程，波力集團即將正式跨入成為全球航太產業複材專業供應商，在台灣將獨家與漢翔航空合作供應法國空中巴士複材次結構件的商業長期合作。