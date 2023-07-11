央行表示，今年6月日平均準備貨幣年增率為4.79％，較上月5.49％下降0.7個百分點；若觀察1～6月日平均準備貨幣平均年增率為5.68％，則較去年同期10.44％為低。所謂準備貨幣，又稱貨幣基數或強力貨幣，準備貨幣由銀行、信合社、農漁會、郵局等存款貨幣機構的準備金，以及民眾持有的通貨所構成。

準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎；至於準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

央行官員分析，6月雖有公債還本付息、國庫券還本、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款及央行定存單淨發行減少等寬鬆因素；不過，由於公債發行、國庫向銀行借款、稅款繳庫等緊縮因素影響，導致日平均準備貨幣金額較上月呈現下滑。

官員進一步說，「本月繳稅因素影響最大」，民眾所得稅過去3年都申報至6月底止，而今年回歸正常申報至5月底止，民眾使用信用卡或帳戶扣款繳稅，在6月9日統一轉入國庫帳戶，而前3年則是在7月才繳庫，這部分反映季節性現象，基期因素影響下，6月準備貨幣金額創今年新低。

央行統計，6月日平均準備貨幣金額減少272億元。其中，流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）80億元，金融機構存放央行準備金亦減少192億元。

觀察近年我國準備貨幣統計，金額呈現逐月上升，疫情前2019年初僅約4兆餘元，隨後一路上升，6月雖呈現下滑，但仍在6兆元之上高水位，國內資金需求仍未見趨緩。