近期不少國民黨人士喊出「換侯」聲音，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今接受「少康上線啦」節目專訪時表示，這些人是「製造分化、居心叵測」，對原本挺侯立委鄭麗文改口喊換侯，金溥聰更直言，鄭麗文是吳敦義提名的，這次不分區立委提名又要到了，說一次可說是情緒發洩，但兩次、三次就不單純。他也點名前立委蔡正元、邱毅指出，針對他的「老鼠冤」他概括承受， 不會回應或反擊攻擊，但支持者要了解需要團結。

侯友宜選辦早期遭遇亂流，還分市府派與競辦派，在金溥聰進入選戰團隊後，已逐漸步上軌道。金溥聰說，這次是少數總統候選人並非黨主席，確實要磨合才能合作，他以第三者身份進去，很快就能夠融合，因為都有一個共通目標，為了台灣、為了侯市長，一定要打贏這次選戰，旁邊的枝枝節節就不必計較。

金溥聰說，對於換侯說，這些只是一時的騷亂，幾個中常委提案，在國民黨是常有的事情，主席會做判斷，根本鬧不起來，先前他擔任黨主席時，也會有一些頭痛提案，可以交付研議，案子可能就要再重提。

金溥聰說，朱主席講得很清楚，怎麼會有空間換侯，有些人打著愛黨、為黨未來的大旗，明眼人都看出動機不單純，侯方是以和為貴，不願扯破臉，他認為7月23日提名通過很多東西就會消失；他認為現在就是要鬧到難看， 可能會給鴻海集團郭台銘製造一些機會，司馬昭之心，不能說路人皆知，但明眼人都看得出來「製造分化、居心叵測」。

主持人趙少康詢問這些人的動機為何，金溥聰直言， 就是製造分化，有的要給一個交代，或對後面支持的人交代， 他從自己角度來判斷，鄭麗文是吳敦義提名的不分區立委，現在要為未來想，一次可以說情緒發洩他可以體諒，兩次、三次就不單純，開始講一些有的沒的，還把他扯出來，說他是「親美遠中派」，又有人說說他「親紅親中」。

金溥聰說，目前已經有人檢舉，黨中央也開始調查事證，了解發表哪些言論有沒有違反黨紀。

外傳地方派系討厭金，金溥聰強調，只有花蓮那一派，花蓮縣府與議長一直有矛盾，他過去都會親自拜訪地方派系、議長，地方派系要角談到他都說他有「說話算話」的好處，說他跟派系不合「我不服氣」，可以慢慢證明，他跳出來只是想把剩餘價值好好發揮打贏這場仗，他也開玩笑說，出來還不到三個禮拜「有損陽壽」。

至於怎麼跟韓國瑜合作，金溥聰強調，選舉時「候選人最小」，侯市長跟他講過，很多時候不是對方沒答應，侯也曾說過可以到雲林參加韓的公益活動，但後續安排沒有下文，被問是否有心結未結，金表示「有可能」，人有個性，候選人要忍下來，短期內會朝這個方向努力。

對於郭台銘，金溥聰長嘆一口氣表示，郭上次也是這樣，這次不曉得，能夠努力就努力，會跟他訴諸事實「對他沒有好處」，相信他應該有智慧知道，如果繼續下去，獲利的就是民進黨。

金溥聰說，大家藍軍支持者要看清楚這個事實，總統不一定要完全符合想像，要有很多領導特質，若輸掉，台灣未來難以想像，有些人見縫插針，蔡正元、邱毅針對他的「老鼠冤」他概括承受， 不會回應獲反擊攻擊，支持者要了解需要團結。