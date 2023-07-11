另一個入選計畫為金屬中心的「智慧醫院解決方案」，為鏈結北榮透過醫療大數據平台，結合AI分析及智慧製造技術，圖中為經濟部技術處長邱求慧。(經濟部技術處提供)

經濟部技術處今天宣布好消息，亞太經合會(APEC)甫公布的2023年官方補助計畫，台灣獲得6件補助，其中2件計畫為技術處科專案，分別是「AIoT精準漁業技術」及「智慧醫院解決方案」。該處表示，每件最高可獲得12萬美金補助，用於未來一年內到會員體國家推廣所用，藉此創造採購商機。

經濟部技術處今日召開「APEC科技合作成果發表會」，宣布2023上半年APEC補助計畫名單，我國有6件入選。累計我國近4年APEC補助計畫達到47件，超越美國46件，躍居所有會員體第一名。

今年最新通過的2件計畫，分別為工研院的「AIoT精準漁業技術」及金屬中心的「智慧醫院解決方案」。前者整合工研院遠洋漁業AIoT加值系統及金屬中心的垂直起降(VTOL)定旋翼機，可找出漁船最適航線與魚群熱點分布。未來推廣至APEC區域後，可協助區域漁業數位轉型並提升魚探價值。

工研院說明，此無人機可垂直起降，可滑翔，遠洋漁船距離30公里內都是此無人機可搜尋範圍，以後甚至不用有「魚探長」工作，藉由無人機AI人工智慧自動搜尋標定，系統自己規劃好航程過去捕魚。如此省下的人力、燃油，可比現行魚探少65％成本。

而「智慧醫院解決方案」則鏈結台北榮總，透過醫療大數據平台結合AI分析及智慧製造技術，打造可優化生理數據監控及病灶影像判讀方案，該技術具高潛力推廣至APEC經濟體的區域型醫院。

邱求慧表示，APEC每個案子補助最高12萬美金，可用於未來的一年內，到APEC的會員體國家裡面，去舉辦一些推廣活動給廠商、政府官員知道。像這個遠洋AIoT魚探，對我們軟硬體、無人機的業者來講，就有一個商機的拓展。