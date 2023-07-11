2014年犯下夜店殺警案的易寶宏遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，竟獲准轉外役監，引發輿論譁然。國民黨立委鄭麗文質疑，出了事蔡英文才願意指示補洞？當初民進黨怎麼放寬遴選標準的，當大家忘了？她指出，總受刑人數49,446人，外役監服刑人數才992人，這麼少的名額，殺警還不算重大犯行？2020為了放寬外役監標準，修法歷程不用三個月，還要甩鍋給立法委員，誰不知道民進黨國會過半完全執政？

「全面執政，下期修正？社會安全網看網路風向才補？」鄭麗文今(11日)發文質疑，連甩鍋立法院都難平眾怒，蔡英文才指示：《外役監條例》修法下周臨時會討論。終於醒了？七年過去才想到，要選舉了才上班？民進黨團總召柯建銘卻打臉，要拖到下會期才完成修法？都最後一個會期了，如果還繼續拖屆期不連續，這個法案又過不了了！有這種執政黨，難怪台灣會變成罪犯度假村、詐騙天堂！輿論炸鍋之前94先硬拗！

鄭麗文指出，大小姐的愛將、賴清德任命的法務部長蔡清祥，第一時間表示已提出修法，還沒過。「甩鍋給立法委員！誰不知道民進黨國會過半完全執政？」更別說外役監名額這麼有限，總受刑人人數49,446人，外役監服刑人數才992人，這麼少的名額，殺警還不算重大犯行？法務部好意思說符合遴選資格？難怪網友要酸：遴選資格是党證嗎？三條員警的命，比不過民進黨中常委？

鄭麗文提到，2017年民進黨菊系人馬、前中常委李清福被依貪污罪判刑10年，又因賭博罪被判刑。3月因累犯身份無法進入明德外役監。於是民進黨邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩剛好就是高雄幫，立刻提案放寬外役監遴選標準，2020年5月DPP以人數暴力通過累犯都能去外役監，9月李清福成功進入外役監，12月請假時還被拍到與監察院長陳菊見面。只有不想過沒有過不了的法！還是要再說一次，只有短短81天就火速通過！

「七年不做事，還要一拖再拖！」鄭麗文強調，2020年為了放寬外役監標準，從排案、排審到通過，修法歷程不用三個月，為了幫樁腳解套，火速修法都沒問題，現在一拖再拖是為什麼？難道還有樁腳在申請外役監？所以才不能通過？被DPP套路七年了，大家都懂了啦！賴清德還震怒說「不能走旁門走道」？當了這麼多年的副總統，賴清德怎麼有辦法講的好像沒我的事一樣？怎麼可以置身事外？怎麼能這樣洗記憶？