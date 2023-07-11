根據QY Research統計數據顯示，全球e-bike市場規模，可望由2022年的145億美元，上升至2028年底的289億美元，年複合成長率約為12.18％。
增長驅動力來自多項因素的結合，包括公眾環保意識提高、各國相關政策支持、基礎設施改善等，皆是推動市場發展因素，e-bike未來發展正向樂觀。
邑昇（5291）PCB事業穩定表現，旗下e-bike成長動能強勁，產品單價較LED自行車燈更高，將成為該公司未來主要成長動能之一。
根據QY Research統計數據顯示，全球e-bike市場規模，可望由2022年的145億美元，上升至2028年底的289億美元，年複合成長率約為12.18％。
增長驅動力來自多項因素的結合，包括公眾環保意識提高、各國相關政策支持、基礎設施改善等，皆是推動市場發展因素，e-bike未來發展正向樂觀。
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