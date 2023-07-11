桃園市復興區小烏來風景特定區、宇內溪上游深潭，今天下午發生溺水意外，大溪區某國中有7名畢業生為慶祝放榜相約戲水，豈料釀成3人溺斃的憾事。對此教育局表示，針對這3名學生的家屬已致送慰問金2萬元，另也將啟動悲傷輔導。

大溪區某國中有7名畢業生相約到小烏來戲水，其中5人提議到深潭戲水卻不慎溺水，有2人體力不支受困在對岸，身上並無明顯傷勢，隨後消防人員分別在下午3點09分找到蘇姓、陳姓男學生，最後1名蘇姓男學生於3點27分被發現，3人因受困在水底漩渦無法脫困，送醫後宣告不治。

教育局說，稍早醫院已宣布3名學生急救無效，學校獲悉後立即進行校安通報，該校主任及教育局校外會副督導及教官也於第一時間至醫院瞭解狀況並慰問家屬，而教育局先代表市府致送3位學生家屬慰問金各2萬元，全力協助家屬處理相關事宜。此外，其餘4名學生均安全，後續也將啟動悲傷輔導、協助關懷。

教育局呼籲，暑期天氣炎熱但也是學生戲水高峰期，請家長一同留意孩子動向，務必選擇有救生員及設備的合法場域進行戲水，以免發生溺水憾事。