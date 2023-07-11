超商龍頭7-11今日歡慶形象代言玩偶「OPEN小將」生日，舉辦一系列優惠活動，不過競爭對手全家便利商店不甘寂寞，宣布舉辦全家會員點數Fa點2倍贈的優惠，「代表歡慶小編隔壁同事生日！優惠大加碼！」而7-11也予以回擊，「來自各方的祝福我們誠摯感謝，更歡迎隔壁同事攜帶全家一起到7-ELEVEN同歡」，引發熱議。

全家超商在7月11日舉辦會員點數2倍送活動。（翻攝自全家FamilyMart臉書）

全家超商10日21時開始在臉書發出一系列預告，「再3小時，祝全家小編隔壁同事，7/11生日快樂」、「再1小時，全家小編，給7/11雙倍祝福」，接著正式在0時發文指出，「7/11有什麼玄機？這組數字代表什麼？代表歡慶小編隔壁同事生日！優惠大加碼！」，會員只要在當日至全家消費，就有Fa點2倍贈。

全家超商7月11日在臉書展開相關行銷活動。（翻攝自全家FamilyMart臉書）

對此，7-11只在11日10時2分於臉書歡慶OPEN小將18歲生日，接著完全沒有任何回應，直到當天下午17時49分，才終於發文表示，「來自各方的祝福我們誠摯感謝，更歡迎隔壁同事攜帶全家一起到7-ELEVEN同歡，替OPEN!將過生日」，同時提到門市推出各項優惠活動，國民便當也重磅回歸。

對此，許多網友紛紛留言，「怎麼到下午17、18點才發，小編都要下班了吧」、「這文想了一整天，終於發了」、「隔壁的同事比較認真喔」、「隔壁棚昨晚就開始嗨了說」、「整整輸了一天，生日快樂」、「小編加油，明年7月11日前先把哏圖作好」。