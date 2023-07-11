蔡瑞雪飾演網紅直播主姍姍。（MyVideo提供）

林哲熹戲裡戲外都遇過撞鬼事件。（MyVideo提供）

蔡瑞雪自揭兒時有「靈異體質」。（MyVideo提供）

林哲熹在主演的靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》，飾演每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長，用他的特異能力破解各式離奇懸案。日前他和蔡瑞雪接受MyVideo影音專訪，談到接演原因，表示：「因為我一直很想要演類似康斯坦汀的角色，那時候聽到這個角色可以去地獄又可以通靈，我就覺得要接！」

被問到是否會想和劇中主角一樣擁有通靈特質，林哲熹直說：「我不想！」原來他以前曾遇過靈異事件，在高架橋的路燈下面看到有人的形體站著，且每一根路燈下都站著一人；另一次他去住台南飯店，睡覺時感覺到右上空有五、六個「人」徘徊，其中有一位還不斷拍他肩膀，「當時的感覺就很像我劇中角色，剛開始是很抗拒的，會覺得『你們不要來煩我』，但後來會想，他們是不是有話要跟我講，但戲裡的羅一凡有很多時間可以幫大家處理疑難雜症，我個人是不傾向啦。」

蔡瑞雪也自揭兒時有「靈異體質」，可以聽到別人聽不到的聲音，也會聽到有人在她耳邊說話，更透露小時候會「靈魂出竅」，「特別是在生病的時候，我可以脫離自己的身體，有種抽離的感覺，我會看到我躺在床上，我可以飄出去大樓外，但長大以後就失去這個能力了。」神奇經歷讓一旁的林哲熹驚呼：「這個太震撼了。」

《地獄里長》集結不少堅強演員卡司，林哲熹、蔡瑞雪不約而同都表示，與「龍哥」龍劭華合作最讓他們印象深刻。林哲熹透露，很開心能和龍劭華一起拍戲，「其實拍完沒多久，就聽到龍哥走了的消息，我們都很意外，因為那時拍戲，他非常爽朗，每天都在現場大笑、找我們聊天，不會給我們壓力。」

蔡瑞雪則分享龍劭華私下溫暖的一面，「印象深刻是因為，我有一天身體很不舒服去急診，回劇組耽誤了一點時間，當時我很緊張，想說大前輩在那邊等，但我過去的時候，他給我的氣氛是非常輕鬆的，也關心我的身體。」

林哲熹也提到飾演阿嬤的王彩樺，讓他獲得療癒，「拍攝時，我的奶奶剛過世不久，因為彩樺姐是個很溫暖又超級正面的人，很像家裡的長輩在關心你，她只要摸著或看著我的臉的時候，哇，真的會被治癒到。」他還特別解釋，「彩樺姐現在還很年輕、很漂亮，她是化老妝啦。」

《地獄里長》在MyVideo熱播中，每週六晚上12點更新集數。