放置在七星潭浪犬警示牌、驅趕器遭人為破壞。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因多次發生無主流浪犬追車咬人、傷人事件，花蓮縣府在七星潭風景區增設驅趕器，透過人類聽不到的刺激聲波，使犬隻感到害怕離開，並豎起告示牌請勿餵食，沒想到驅趕器、誘捕籠公物都遭破壞，縣府表示遺憾，已報警循線查辦。

花蓮縣府農業處統計，每年接獲動物保護案件如人犬衝突、傷害、虐待、追車咬人等，2021年有290件、2022年多達424件，通報案件逐年提升，其中七星潭風景區及吉安化仁海堤為熱點區域。

農業處長陳淑雯表示，七星潭是目前流浪犬出沒的熱區，人犬容易造成衝突，基於保護民眾及尊重動物生命，除加強誘捕無主遊盪犬，近期縣府也在七星潭單車道旁，設置動物驅趕器和遊蕩犬出沒之警示牌，希望藉較和諧方式處理人犬衝突。

未料，日前農業處巡視時，卻發現公務遭到破壞，花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，經清查有10支驅趕器被移離原處，其中2支被破壞、2支警示牌遭受毀損，另有一個誘捕籠遭踢翻，已報警處理，警方將就七星潭周邊監視器畫面進行查辦。

周黃得榮說，七星潭浪犬目前持續在積極進行誘捕，並執行絕育工作，經統計，今年到7月，七星潭風景區誘捕11隻犬、2隻貓，一旦誘捕到有主犬隻，表示有疏縱情事，將依法裁處。

陳淑雯也說，遊蕩犬問題根本改善，重要的仍是飼主責任，民眾養狗如果放養又沒有絕育，將會一直產生新的遊蕩犬，她也提醒，若餵食遊蕩犬導致環境髒亂，妨礙衛生，可依現行廢棄物清理法進行裁罰。