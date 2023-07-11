行政院長陳建仁昨天到台中視察，宣示台中機場將開闢第三航廈，台中市議員周永鴻今天表示，台中機場捷運（橘線）進度延宕，交通部去年10月請市府修正可行性報告，目前仍未送到中央。交通局長葉昭甫表示，路線涉及軍事基地，國防安全不能妥協，目前已研擬出軍方、市府、民眾三贏的可行方案，後續將加速修改可行性研究報告，完成後提送交通部審議。

周永鴻表示，行政院長陳建仁10日到台中視察重大交通建設，宣示台中機場未來將開闢第三航廈，國1銜接台74交流道也將在明年5月完工，各項重大交通建設升級有望讓台中有跳躍式的發展，但攸關機場與城市連結的捷運橘線至今進度緩慢，令人擔憂，市府從去年10月至今，尚未將修正後的報告送至交通部。

周永鴻說，副市長黃國榮昨天陪同陳建仁到台中機場視察時，喊話希望中央盡早核定捷運橘線可行性評估。但交通部還沒收到修正後的可行性報告，如何再度審查、核定？黃國榮的說法是在替市府推諉責任。

交通局表示，因橘線行經台中國際機場路段，鄰近國防部清泉崗基地，路線型式及車站高度涉及戰機起降安全、基地防砲作戰高度等國防安全細節，討論過程中有些機密數據不能外洩。

葉昭甫表示，感謝國防部對市府的信任與重視，過去一年市府來秉持著國防安全不容妥協的態度，以最高標準慎重地與國防部進行協商日前與國防部取得共識，在兼顧國防安全及市政重要建設之下，研擬出軍方、市府、民眾三贏的可行方案，後續將加速修改可行性研究報告，完成後儘速再提送交通部審議。