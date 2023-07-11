高中職免試入學今天放榜，教育部表示，今年產生4萬7120個缺額，較去年5萬3974人下降6854人，是5年來最少的一次。缺額數最多的學校類型為私立高中，以就學區統計，基北區最多、中投區次之，高雄區再次之。

今年高中職免試入學今天放榜，總計報名人數13萬1071人，最後錄取12萬9431人，錄取率98.75％。其中以第1志願錄取人數占42.75％，但有1640人落榜。

教育部表示，近幾年未錄取人數，108至109學年度均約為1600人；110學年下降至1150人、111學年更降至1000人以下；112學年未錄取學生數非近年最多，歸其原因，多為學生志願選填數未填足，以致未獲分發錄取。

教育部表示，近5年高中職免試入學的的缺額人數，108學年6萬7775名、109學年5萬2015名、110學年5萬2482名、111學年5萬3974名、112學年4萬7120名，今（112）年缺額人數是5年來最低。

教育部分析，112學年招生缺額數為4萬7120人，較111學年下降6854人，究其原因，係因近幾年私立高級中等學校考量學校經營、學生生源及社區需求，申請停招及停辦，是整體招生名額下降主因。

教育部表示，未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月7日起公告於「112學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站。

另外，未獲錄取學生也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月1日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可逕行上網查閱。