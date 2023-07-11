花蓮高級中等學校免試入學今天放榜，總報名人數1489人，實際招生名額2870人，外加名額146人，分發結果共錄取1489人，錄取率高達100％，不過受到少子化影響，縣內11所高中職校45個科別，僅4校8科錄取額滿，甚至還有免試錄取掛零的狀況。

花蓮區112學年度高級中等學校免試入學榜單今正式放榜，縣府教育處統計，花蓮區總報名人數1489人，共選填13331個志願，平均每人選填8個志願數；實際招生名額共2870人，外加名額共146人（含原住民71人、身心障礙75人）；分發結果共錄取1489人，以第1志願錄取比率高達92.55％，前3志願錄取率100％。

據榜單顯示，花蓮區11所高中共開出45個科別，有4校8科錄取額滿，包括花蓮子弟第一志願的花蓮高中跟花蓮女中，其中花女因有6人同分，增額錄取5人。

不過其他學校似乎受到少子化影響，均有科系出現缺額的狀況，其中，國立光復商工資料處理科、私立上騰工商飛機修護科免試入學錄取0人，國立玉里商工資料處理科、觀光事業科、時尚造型科跟國立光復商工電機科及烘焙科則錄取1人，結果慘澹，未來將視報到情形辦理續招。

教育處表示，今天已陸續透過簡訊方式傳送分發結果至考生手機，錄取者務必在14日上午9點至11點完成報到事宜，17日已報到學生聲明放棄錄取資格及申訴期限結束後，將統計各校缺額，落榜學生或已報到而聲明放棄錄取資格者，可再報名續招作業，各校也會在續招簡章裡說明是否辦理跨區招生。