嘉義市警察局第一分局長林詔徹近日特地帶著偵查隊隊長洪茂發、所轄所長等人至金融機構表揚阻詐有功行員。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海關來信佯稱包裹有價值近322萬美金和寶石，但需繳付18.9萬美元稅金才能放行。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「小筠」在臉書結識帥氣J姓富商，對方佯稱要寄送精品包包給她，卻接到海關佯稱包裹有價值近322萬美金和寶石，但需繳付18.9萬美元稅金才能放行，小筠竟打算貸款200萬繳保證，所幸被機警行員、員警攔阻，而嘉義市警察局打詐隊6月分與各金融機構組成的阻詐防護網隊友，共阻詐15件，成功攔阻金額達1217萬元。

警方表示，詐騙手法日新月異，隨著民眾反詐知能提升，詐騙集團也從過去利用恐懼騙財，轉型以時間培養信任提升詐騙成功率，像除用LV、香奈兒等精品包包、蘋果電腦、平板照片迷惑小筠，還拍攝購買過程博取小筠信任，連小筠收到疑似偽造當地海關所寄送信件都是英文，才會讓被害人不疑有他。

除詐騙手法轉型外，詐騙集團也不斷學習如何突破行員的關懷提問，日前暱稱「阿柏」男子於Line上結識小雅，在小雅邊祭柔情攻勢，又聲稱有高額獲利，要求阿柏匯500萬到指定帳戶投資，還教他寫下匯款資訊及提領用途，企圖躲避行員心關懷，所幸阿柏遇上熱心合作金庫商業銀行南嘉義分行行員，與警方共同配合勸說，才能保住積蓄。

嘉義市警察局第一分局長林詔徹近日特地帶著偵查隊隊長洪茂發、所轄所長等人至台灣銀行嘉義分行、合作金庫商業銀行南嘉義分行、京城銀行興業分行及大元當鋪等單位表揚有功員工，感謝行員協助防詐，也藉機宣導，強化嘉市打詐隊阻詐防護網量能。