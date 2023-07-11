「夏日狂歡祭」今年移師到潮州林後四林平地森林園區，將於14日盛大登場，大型遊具、水上遊樂園及氣墊跳跳床等所有遊樂設施，長達1個半月免費玩。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「夏日狂歡祭」今年移師到潮州林後四林平地森林園區，將於14日盛大登場，大型遊具、水上遊樂園及氣墊跳跳床等所有遊樂設施，長達1個半月免費玩。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「夏日狂歡祭」今年移師到潮州林後四林平地森林園區，將於14日盛大登場，大型遊具、水上遊樂園及氣墊跳跳床等所有遊樂設施，長達1個半月免費玩。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏縣府舉辦的「夏日狂歡祭」，去年在東港大鵬灣推出後佳評如潮，今年移師到潮州林後四林平地森林園區，將於14日盛大登場，大型遊具、水上遊樂園及氣墊跳跳床等所有遊樂設施，長達1個半月免費玩，且周周還有市集、以及知名團體演出，是暑假期間大小朋友的最佳好去處。

縣府傳播暨國際事務處表示，去年廣受好評且創下入園人數超過200萬人次的「屏東夏日狂歡祭」，今年特別選在林後四林平地森林園區舉辦，希望藉由融入當地的環境特色、傳藝文化、地方產業，除帶動屏東地區發展外，也讓孩子們在歡樂的遊戲中達到森林遊憩兼具生態的環境教育，更期盼將「屏東夏日狂歡祭」活動品牌化，成為台灣夏日旅遊首選。

縣府指出，2023屏東夏日狂歡祭將於14日至8月27日登場，活動長達1個半月，期間除每周二、三為器材檢修日不開放外，周一、四早上10點至晚上6點，以及周五、六、日早上10點到晚上8點，所有遊樂設施全部免費遊玩，此外，還有表演節目、DIY課程、市集等，讓家長們多了一個暑假遛小孩的地點。

為讓活動順利登場，縣府特於11日邀請潮州在地幼兒園的小朋友搶先體驗及試玩，孩子們盡情開玩旋轉木馬、海盜船、火箭咖啡杯、摩天輪、氣墊跳跳床、充氣式滑水道等多組遊具，雖然僅有短短2個小時的體驗時間，但豐富刺激的遊樂設施，讓場內小朋友們尖叫歡樂聲不斷，紛紛嚷著活動開始後還要再來玩。