曾經以巡弋飛彈打擊烏克蘭城市文尼察(Vinnitsa)，造成 23 名平民死亡的俄羅斯潛艦克拉斯諾達爾號(Krasnodar,B-265)，艦長茹斯基 (Stanislav Rzhitsky)在晨跑時遭到槍暗殺，年41歲。 可能是烏克蘭派出的殺手所為。

遭暗殺的俄軍潛艦艦長茹斯基。(圖/電報網)

茹斯基住在南部城市克拉斯諾達爾，他是在星期一早上晨跑時，被一名戴著藍色帽子的男子所殺，槍手朝著他的身體連開數槍，當場死亡。在他的體內發現了兩顆9公釐子彈。據當地媒體報導，他身上的物品都很完整，手錶和錢包都在，表明行兇者有意謀殺，而不是搶劫。

據公開情報，克拉斯諾達爾號是基洛級柴電潛艇(Kilo Class,俄國稱為「專案636號」Projekt 636 )，該型潛艦具有發射口徑巡弋飛彈的能力。2022 年 7 月，克拉斯諾達爾號發射多枚口徑飛彈打擊克蘭中部城市文尼察的市中心，造成 23名平民死亡，其中包括3個小孩。

去年烏克蘭文尼察轟炸事件的受害者，母親不幸罹難，小女孩受重傷。(圖/Twitter)

此事遭到國際批評，聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)當時表示，他對文尼察的轟炸事件感到震驚，歐盟則一致表示，這是一場對平民的暴行。

俄羅斯試圖為此事辯護，聲稱打擊的目標，是烏克蘭空軍指揮官和西方武器供應商代表的會議室。