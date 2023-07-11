王國材11日下午出席中華民國第69屆航海節慶祝大會，有媒體詢問協和電廠四接案，可能導致基隆港營運受影響，王國材說，港務公司一開始對於四接建設的確有些想法，後來經過操船模擬及水工模型模擬，同意進行相關建設。
王國材也說，希望未來LNG船進出港，要配合船期、頻率要降到最低，因為LNG船是能源轉型很重要的燃料來源，希望在維持基隆港運作下，能與能源轉型政策達到平衡點，他並重申，LNG船進港頻率要低等配套措施要做到。
因應協和電廠轉型，台電擬在基隆港設置第四座天然氣接收站，外界認為恐衝擊基隆港營運，交通部長王國材今天表示，港務公司經操船與水工模擬，同意進行四街建設方案，未來LNG船（液化天然氣載運船）進出港要配合船期、頻率降到最低。
王國材11日下午出席中華民國第69屆航海節慶祝大會，有媒體詢問協和電廠四接案，可能導致基隆港營運受影響，王國材說，港務公司一開始對於四接建設的確有些想法，後來經過操船模擬及水工模型模擬，同意進行相關建設。
王國材也說，希望未來LNG船進出港，要配合船期、頻率要降到最低，因為LNG船是能源轉型很重要的燃料來源，希望在維持基隆港運作下，能與能源轉型政策達到平衡點，他並重申，LNG船進港頻率要低等配套措施要做到。
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