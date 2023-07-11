國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，黨內團結和競選策略也備受外界關注。侯友宜競辦執行長金溥聰今( 11 )日表示，侯友宜在大眾眼中的形象並不鮮明，這是劣勢也是優勢，接下來最重要的就是讓大家更認識、知道為甚麼要支持侯友宜。金也認為，侯友宜很像是「拉丁美洲的左派領導人」，因為侯跟民眾很近、能打成一片，而且從政經歷是由下而上，與過去國家領導人的菁英形象有很大不同。

金溥聰今在網絡節目《少康上線啦》接受中廣集團董事長趙少康專訪，對於要如何讓侯友宜的民調從第三變成第二、甚至第一，金溥聰表示，「我沒有甚麼錦囊妙計，就是步步為營，針對目前的困難一一解決」。

金溥聰說，侯友宜在一般民眾印象裡並不是那麼鮮明，這是侯的劣勢，但也是優勢，可以把他的真正好的一面，表現出來給大家知道。他強調，現在最主要的就是讓大家更認識侯友宜、讓大家知道為甚麼要支持侯友宜，在他長期觀察來看，侯友宜很正派、有原則，是個老實人，且侯友宜過去十幾年的警政、市政經歷，如果沒有優秀的執政、領導能力，市政成績不會有這麼好的評價。

金溥聰認為，政治人物的重要的是，他的優點是不是擔任國家領導人該有的優點，而缺點一定都會有，只要不是無法改變的缺點，那都不是問題；金也點出侯友宜適合做國家領導人的優點，「他(侯友宜)很像拉丁美洲，左派的領導人出來的總統」，因為侯友宜跟民眾很近，很容易跟民眾打成一片，且侯友宜從政一路以來是「由下而上」，與過去的國家領袖是由上而下的菁英形象相比，這是最大的不同；但也提到，侯友宜可能因警政背景，有時候會比較嚴肅，對陌生環境的警戒心會比較高。

趙少康也問說，侯友宜有被深藍群眾說是「藍皮綠骨」、「(前總統)李登輝第二」，金溥聰表示，如果侯是藍皮綠骨，早就在菁英入黨時加入民進黨選舉了，但侯友宜全都拒絕，這代表侯心中有自己堅持的底線。金也提到，侯友宜已經表明「反台獨」，但這句話李登輝講不出口，而且侯友宜強調「支持中華民國憲法」、一切依照中華民國憲法，憲法就寫得很清楚。

金溥聰表示，就這一段時間對侯友宜的了解，侯友宜是有彈性，像過去侯不表態，就是在等適當的時機，看到綠營挖的洞不需要馬上就跳下去，而是挑最適合的時機跳出來；他也明確表示，侯友宜變李登輝第二是「不可能的事情」。趙少康補充，金溥聰只要說一句「如果他是藍皮綠骨，我金溥聰會跳下來幫他嗎？」就很有說服力了。金溥聰也感慨，「真的是這樣，你說出我心中的話」。