國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，競選辦公室執行長金溥聰今接受「少康上線啦」節目專訪時被問到如何挽救民調時表示，侯友宜跟民進黨賴清德、民眾黨柯文哲不同，形象較模糊，侯反而跟拉丁美洲國家左派領導人很像，他們都是從下而上，不是菁英領袖，這是最大的差別，侯可以跟民眾很近，里長、鄰長名字都叫得出來，且笑起來可愛，有些人則是愈笑愈奸詐。他們會持續加強，讓更多人認識侯友宜。

金溥聰說，他沒有所謂錦囊妙計，而是腳踏實地步步為營，把困難一一解決，他們可以把侯真正的一面打出來，讓大家更認識侯友宜，他長期觀察侯為人正派，擔任刑警多年不抽煙、不打牌、不上夜店、不收賄，在龍蛇雜處的環境，這非常不容易。

「侯知道他的底線」金溥聰說，當初民進黨菁英入黨侯也都拒絕，侯是有原則的人，其實他某一種程度是老實人「古意人」，他從基層刑警一路走上來，如果他沒有優秀的能力與領導力，市政成績不可能這麼高，侯自己意外為何3個月內有這麼多多負面批評，他們會有時間讓大家更了解侯。

金溥聰表示，目前第一步就是把民調提升，先前他調出其他民調原始資料，就發現有些民調抽樣誤差太大，20到29歲的民眾只有30人，加權後，就會造成年輕人不支持侯友宜的印象。

金溥聰強調，他跟很多民調專家交換意見，過去經驗6、7月的民調都比較混亂，最後3個月就差不多穩定下來。

金溥聰也說，另以往參選人者藍營支持度都超過8成，馬英九前總統更高達9成，侯最大問題是藍軍的支持不夠， 也讓投機份子可以興風作浪，會持續跟藍軍支持者溝通， 說服支持者侯友宜為何適合領導國家的人。

除新媒體，金溥聰也說，很多50歲以上的民眾新媒體用得不多，除拍影片呈現真實不「膨風」的侯友宜，也要說服目前6成藍營支持者，請他們協助解釋與說服更多藍營支持者。

對於藍營支持者質疑侯友宜藍皮綠骨是下一個李登輝，金溥聰說，侯如果本質是藍皮綠骨，當年就去替民進黨選舉了， 侯有堅持的底線，侯反台獨，「李登輝有講過嗎？」；主持人趙少康說應該講「如果是李登輝，我金溥聰怎麼可能跳下來幫他」，金溥聰直言，「你說出我的心裡話了」。