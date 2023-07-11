許多人談戀愛時，都會認為「年齡不是問題」，不過一名媽媽崩潰表示，19歲的兒子近日突然宣告要結婚的消息，且對象還是她41歲的閨密，曾在她和老公出國時，熱心地到家裡過夜幫忙照顧兒子，如今兒子堅稱兩人是真愛，一定要結婚，讓這名媽媽氣到高血壓發作，直說：「那女人到底哪裡吸引我兒子？我心太軟引狼入室」。

原PO在《匿名公社》發文表示，19歲的兒子即將升上大學二年級，昨（10）日晚間突然向爸媽「告知」即將結婚的消息，還說現在民法修法只要滿18歲就可以結婚，無論爸媽是否同意，「這個婚結定了」，不過真正讓原PO錯愕的是，兒子的結婚對象竟然是她的閨密，在輩分上要稱呼對方為阿姨。

「那女人到底哪裡吸引我兒子？我心太軟引狼入室」。原PO透露，閨密今年41歲，外貌比實際年齡還要大5、6歲，離婚後一人獨自扶養小孩，常到原PO家玩，甚至是玩到過夜，今年5月原PO陪老公出差時，閨密自告奮勇地說：「幫你照顧兒子」，未料竟然發展成戀情，「兒子說他們是真愛！我不懂！也不敢去想像」。

原PO無奈表示，閨密事後把她們夫妻倆的臉書、LINE、電話全數封鎖，幾乎是斷了所有聯繫，讓她氣到高血壓發作，「那女人跟我借錢還有5萬沒還，我太氣了！」原PO忍不住發文求助，「我兒子是不是被作法，還是下降頭，有沒有辦法能知道？」

對此，網友留言回覆，「年輕人好奇心沒了，自然就會回家」、「越反對他們，反抗只會更激烈，成全也是一種選擇，19歲自己人生自己負責，祝福吧」、「兩情相悅，開心就好」、「這孩子也太好騙了，吃幾次甜就暈船了」、「跟我家差不多」、「就讓他們結婚，但錢一定要還清，而且婚後請他們搬出去，完全不要資助他們」。然而也有人認為，原PO的描述不符合邏輯，19歲的男生根本不需要別人照顧，大嘆：「妳編故事也編合理一點」。