日本歌手、喜劇演員生井博司（藝名：和平喇叭），1963年出道，今日所屬經紀公司發出訃告，透露生井博司在今年5月5日在大阪一家醫院去世，死因是呼吸衰竭，他的經紀公司吉本興業表示為了尊重家屬，決定等葬禮結束再公開死訊。

生井博司1943年8月10日在大阪出生，對搞笑藝術產生興趣，但拜師被拒，高中畢業後他才跟隨喜劇藝人學習，順利成為漫才師，學成後他在大阪的劇場演出，在表演中會使用吉他演奏，獨特風格很快走紅，曾在日本全國巡演，1997年更獲文化部藝術節優秀獎，1999年獲大阪文化節獎，2004年獲大阪公演藝術鼓勵獎。根據日媒報導，生井博司十分敬業，真誠面對舞台的態度是許多喜劇演員的典範，今年2月9日他曾在大阪演出，沒想到過幾個月就傳出離世消息。

生井博司在大阪一家醫院去世，死亡原因是呼吸衰竭，享壽79歲，他下月原本要歡度80歲大壽，家人和粉絲都打算要熱鬧舉行，沒想到5月就離世，家屬對外表示感謝大家多年對生井博司的喜愛，他一直銘記在心，希望大家能諒解葬禮只有親人參加。許多網友得知消息後紛紛留言：「安息吧」、「可惜演藝界又損失了一位好藝人」。