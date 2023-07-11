韓國戲劇女神孫藝真2019年與玄彬合作《愛的迫降》譜出戀情，並在去年攜手步入婚姻殿堂，之後生下可愛兒子「小豆子」，便將重心擺在家庭，最近才重啟演藝活動。近日孫藝真結束海外行程，抵達韓國機場時，被粉絲團團包圍，意外曝光手機桌布是7個月大兒子的照片，超高顏值完美繼承夫妻倆的基因。

孫藝真結婚後，家庭生活十分低調，尤其注重兒子的隱私，僅分享過兒子的腳丫照，沒想到最近孫藝真現身仁川國際機場，大方讓韓國媒體拍照，轉身收完粉絲的小禮物後，被捕捉到手機桌布是兒子的照片，而且是正臉畫面，雖然畫質不高，卻可看出兒子五官比例端正、擁有高挺的鼻樑，模樣相當帥氣。

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對此，粉絲紛紛驚呼：「雖然畫面一閃而過，但我有注意到手機螢幕是寶寶！好萌啊」、「這兩人的小孩長大後，得迷死多少萬千少女～」、「小朋友要健健康康的哦」、「顏值真的是靠遺傳」、「每位小孩都是爸爸媽媽最珍貴的禮物」、「小豆子萌萌的，真想捏一捏他的小臉蛋。」

孫藝真手機畫面曝光兒子照片。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

事實上，玄彬日前出席上節目宣傳電影，談及結婚生子的話題，當主持人提問小孩長相像爸爸還媽媽，大方表示小孩是他跟孫藝真的混合版，不過聽周圍人士描述，隨著小孩成長，長相會一直有變化，因此打趣說：「我很好奇最後會長怎樣。」