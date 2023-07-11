長榮海運今(11)日代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告其董事會通過，預期投入新台幣1352億至1578億元，將向日本、韓國造船廠下訂24艘甲醇雙燃料新船。至於何時交船，長榮表示尚未與造船廠完成簽約，目前還未有明確交船時間表，而目前長榮海運全集團營運船隊共計有214艘，運能為167.6萬，包含此次新船在內，待交船舶尚有61艘、運能約67萬TEU。

由於長榮此次是採購甲醇雙燃料新船，與陽明先前董事會通過採購5艘LNG動力雙燃料貨櫃船不同，也引發業界議論，到底誰比較會買船？航運業者表示，甲醇雙燃料船是近年比較熱門選項，陽明可能「動作比較慢」，沒意識到風向變化，所以還停留在兩三年熱門的LNG動力雙燃料貨櫃船，導致雙雄雖相近時間買船，卻不同調。

長榮兩起新船訂單是分別向日本Nihon Shipyard、韓國三星重工下訂8艘、16艘，總計24艘新船，下訂總價分別為14.4億~16.8億美元、28.8億~33.6億美元，後續將再公告簽約日期。目前長榮海運全集團營運船隊共計有214艘，運能為167.6萬，如包含此次新船在內，待交船舶尚有61艘、運能約67萬TEU。

原先國際海事組織(IMO)減排目標將於2050年前將溫室氣體排放量減半，但目前有估計將有更積極的溫室氣體減排目標將提出，可能會期望於2050年達到碳中和，此舉代表全球船舶勢必將面臨更嚴格的環保法規約束，航商勢必需要淘汰舊船、更換新船，並且採取添加低硫油等規範來符合法規要求，雙燃料船舶運能已成重要趨勢。