北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻，幸無人員傷亡。(警方提供)
北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻，幸無人員傷亡。(警方提供)

北市信義區今（11日）發生一起工安意外，警方下午2時45分接獲線報，指稱市民大道六段與基隆路一段35巷往東，發生鷹架倒塌意外，警方立即派員到場處理，協助進行鷹架拆除工程，同時管制現場疏導交通，所幸並無傳出人員受傷，詳細事故原因仍待調查釐清。

新店驚傳墜樓意外！保二總隊小隊長當場身亡 警急拉封鎖線
開南大學「火球男」沈家羲酒駕被逮 擔心旅美夢受影響
移民署台北專勤隊戒護非法移工 他竟掙脫手銬、腳鐐落跑了

#工安 #意外 #鷹架 #倒榻 #北市