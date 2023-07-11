北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻 幸無人員傷亡 19:132023/07/11 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻，幸無人員傷亡。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻，幸無人員傷亡。(警方提供) 北市信義區今（11日）發生一起工安意外，警方下午2時45分接獲線報，指稱市民大道六段與基隆路一段35巷往東，發生鷹架倒塌意外，警方立即派員到場處理，協助進行鷹架拆除工程，同時管制現場疏導交通，所幸並無傳出人員受傷，詳細事故原因仍待調查釐清。 新店驚傳墜樓意外！保二總隊小隊長當場身亡 警急拉封鎖線 開南大學「火球男」沈家羲酒駕被逮 擔心旅美夢受影響 移民署台北專勤隊戒護非法移工 他竟掙脫手銬、腳鐐落跑了 #工安 #意外 #鷹架 #倒榻 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 大豹溪1天5起險溺水 紅十字會志工及時救援 10:242023/07/10 社會 拜登穿搭被揪「疑沒穿襪」 腳踩懶人運動鞋意外成焦點 17:482023/07/11 生活 警扮尋芳客加LINE「選妃」！「膚白秘書」初下海、馬伕也栽了 20:222023/07/10 社會 《傳產》北北桃人口大搬風 台北愛往新北跑 11:082023/07/11 財經 北市廣域救災據點演練 有效提升大規模災變能力 18:282023/07/11 社會 長期關懷高風險家庭 三芝夫妻檔獲新北市府表揚 16:152023/07/10 生活 國民黨全代會前夕回防本命區 侯友宜20日辦造勢大會 18:242023/07/11 政治 青年暑期打工要小心 北市勞動局「青春專案」加強防詐宣導 20:002023/07/10 生活 檢測完成！竹北氣爆案A棟受災戶可以回家了 17:022023/07/10 生活 MLB專家傳周五看大巨蛋 遠雄：時間、日期還未定 15:512023/07/11 體育 中職》前富邦悍將陳凱倫引退竟因性侵未遂！ 這校宣布停聘了 04:482023/07/11 體育 信義房屋校園大使招募開跑 自由選擇任務賺獎金 13:552023/07/11 生活 校長董事請辭傳8月欠薪 台北基督學院：營運資金仍足夠 16:412023/07/11 生活 南京西路現天坑工人辛勞搶救 蔣萬安低調帶宵夜慰勞 15:312023/07/11 政治 基北北桃通勤月票啟用 信義房屋：桃園這些路線通勤族受惠大 09:002023/07/10 生活 召集甜點控 北市東區甜點節邊吃邊拿購物金 17:502023/07/11 生活 北市衛生局合作社區藥師 提供主動關懷、轉介心衛資源服務 19:522023/07/10 生活 好市多試吃鮭魚遭瞪 他轟店員：哪天被挖眼不意外 11:332023/07/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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