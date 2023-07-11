北市傳工安意外！信義區鷹架倒榻，幸無人員傷亡。(警方提供)

北市信義區今（11日）發生一起工安意外，警方下午2時45分接獲線報，指稱市民大道六段與基隆路一段35巷往東，發生鷹架倒塌意外，警方立即派員到場處理，協助進行鷹架拆除工程，同時管制現場疏導交通，所幸並無傳出人員受傷，詳細事故原因仍待調查釐清。