國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24日至28日登場，國防部今（11）日召開記者會，詳細講解規畫。而10日時軍方也出動AAV7兩棲突擊車在新北八里挖子尾海灘進行操演，沒想到卻在演練的過程中，有民眾目擊一位比基尼辣妹，正在沙灘上曬日光浴，另類形成對比。

此次漢光演習的主戰場將在北台第三作戰區實施，軍方規畫由海軍陸戰隊兩棲登陸舟波於八里挖子尾海岸模擬共軍掃蕩灘頭動線，於沙灘運動。沒想到10日下午2時許，卻有民眾目擊一輛海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車在海岸沙灘邊操演時，一旁的沙灘竟有一位比基尼辣妹在做日光浴，也使軍車和比基尼辣妹身影交錯，形成強烈對比。

而根據《中天新聞》的報導指出，在沙灘上的22歲唐姓女子是新北市人，當天是特地來到八里做日光浴曬太陽，至於是否對軍用車輛的出現感到震驚，該名女子指出，自己以前就有進營區看過，加上他們也沒有趕人走，應該是有劃定場域，所以沒被嚇到。

許多網友也在相關新聞連結下方留言表示「徵兵宣傳照」、「比基尼辣妹是演習的項目之一？色誘敵軍？」、「這是後勤啦啦隊，主要是鼓舞士氣，振奮精神」、「解放軍看到就投降了」、「女力報到嚇死解放軍」。