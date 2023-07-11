德國7月經濟信心指數跌至負14.7點 比預期更糟 19:242023/07/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲經濟研究中心（ZEW）在11日公布德國7月經濟信心指數，從6月負8.5點，下滑至負14.7點，比市場預期負10點更嚴重。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主要是歐洲央行持續升息，讓分析師與法人進一步看壞德國經濟前景。 ZEW主席Achim Wambach指目前市場預期經濟年底前持續惡化。 好市多致癌油漬乾酪僅退貨惹議 消基會這樣說 台積電輝達手牽手 目標價奔7字頭 美援烏集束彈多盟國反對 基輔：不會用於俄羅斯 #德國 #至負 #ZEW #市場預期 #經濟信心 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國布拉姆斯國際合唱大賽 復興中學合唱團勇奪少兒組金獎 22:522023/07/09 寶島 新台幣狂殺難止血！名嘴曝這2國貨幣是關鍵：亞洲一個都逃不掉 08:502023/07/10 財經 《半導體》聯發科遭外資降價至677 因這件事 09:282023/07/10 財經 亞桑傑拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理 16:222023/07/11 國際 退場基金墊付4校共15.5億元 教職員薪資追溯至7月可以領 19:392023/07/10 生活 北約峰會今登場！烏克蘭跨過入盟「主要障礙」 歐美兩大國不挺 11:422023/07/11 國際 《半導體》AI助攻 台積電Q2季報沒那麼差 16:282023/07/10 財經 俄獨立媒體調查：俄烏戰爭俄軍已陣亡近5萬人 08:592023/07/11 國際 陸救房市 兩項房企貸款便利措施延長至明年底 22:332023/07/10 財經 《國際經濟》德6月通膨彈升 年增6.8% 15:092023/07/11 財經 美股收紅刺激 台股漲逾170點 台積電彈9元至574 09:022023/07/11 財經 《國際金融》歐股小漲0.18% 收復上周部分失土 09:182023/07/11 財經 6月金融業隔拆利率升至0.686％ 續寫14年半新高 19:272023/07/10 財經 「希望合唱團」讓世界聽見台灣 國際博拉姆斯合唱比賽勇奪冠軍 13:162023/07/11 生活 陸延長金融支持房市政策至明年底 專家：著眼引導軟著陸 11:002023/07/11 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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