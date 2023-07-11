距離「接收」花旗消金客戶進入倒數， 星展銀行（台灣）今日推出全新星展簽帳金融卡，主打國內刷卡消費最優享2％，國外刷卡消費最優享3.5％現金回饋，並支援14種外幣海外提領免手續費，以便後續與原花旗存戶接軌，指定卡別消費滿額，再享精選星級飯店住宿或餐飲優惠買一送一，致力成為提升客戶消費生活的最佳夥伴。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，看好疫後時代海外商旅及留、遊學需求增加，星展銀行（台灣）推出全新簽帳金融卡，支援海外ATM提領14種外幣，對應幣別存款帳戶扣款免手續費，讓客戶外出差旅無須攜帶大筆現鈔，也不用擔心潛在的匯兌風險，客戶更可直接將款項匯入於海外留學子女的外幣帳戶，即可讓子女直接持卡於海外提款或刷卡消費，更加安全便利。

全新星展簽帳金融卡特別劃分三種卡別，為客戶打造更細緻尊榮的專屬權益。「星展多幣簽帳金融卡」、「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」全卡別基礎回饋提供國內外消費0.5％現金回饋及全台ATM免費跨行提款；持卡人於海外ATM 提領包括美元、日圓、新加坡幣等14種外幣時，可直接從對應幣別存款帳戶扣款免手續費；持「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」之卡友，還可額外享有每月國內跨行轉帳手續費30次減免優惠。

除了提供客戶便捷的海外外幣提領及消費需求，「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人簽帳金融卡」亦針對國內消費及旅遊打造尊榮權益。持卡消費達指定門檻，次月即可享高鐵升等及精選星級飯店美饌買一送一；「星展豐盛私人簽帳金融卡」卡友消費滿額次月再享日勝生加賀屋、南投雲品溫泉酒店等星級飯店住宿買一晚送一晚禮遇，滿足客戶差旅時的餐飲、住宿、交通及消費需求。