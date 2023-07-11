王鶴棣一人分飾兩角。（緯來戲劇提供）

虞書欣在劇中飾演仙界低階仙女小蘭花。（緯來戲劇提供）

王鶴棣與虞書欣主演的《蒼蘭訣》討論度超高，這是2人第一次合作，但在4年前一次朋友聚會中見過面，當時虞書欣正在氣頭上，與朋友爭辯不已，王鶴棣第一次看到她，就見識到她生氣的一面，打趣說，「當時才剛簽約也沒工作過，就見到『社會險惡』的一面！」

劇中2人有剪不斷理還亂的情感糾結，且只要在閃電中接吻就會靈魂交換，常把「本座」掛在嘴邊的王鶴棣一換身就會成了軟萌小仙女，霸氣盡失還會嘟嘴撒嬌。明明「變身」後的虞書欣得一本正經，但一看到王鶴棣的表情就NG連連，「我笑點很高了，但看到「東方青蒼」的嘟嘟唇，實在會不禁失笑。」除此之外，兩人默契十足，常在片場等拍片時打發時間玩幼稚遊戲，被工作人員取笑「這兩人只有五歲嗎？」

王鶴棣在劇中雖是霸氣大魔王，卻因為深情酷帥的角色性格圈粉無數，甚至還被戲稱此劇是「魔族招生宣導片」。《蒼蘭訣》7月12日晚間11點起，週一至週五晚間10至12點於緯來戲劇台播出。