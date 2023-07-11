民進黨總統參選人賴清德昨稱，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆對此表示，賴清德若以台灣總統身分進到白宮，是實質推動台獨。他直言，若因賴一人想走進白宮，台灣卻得數萬人喪命，恐得不償失。

陳奕帆說，美國與中華民國曾有邦交關係，如賴清德能以中華民國總統的身分走進白宮，意義空前非凡，畢竟中華民國外交史上，未有總統進到白宮。但若以台灣總統身分，則是實質推動台獨、一邊一國路線，美方應不至於冒此風險。

陳奕帆表示，賴清德近期見的美方官員，最接近白宮的就是從白宮國安會卸任、新任美國在台協會理事主席的羅森伯格，但美國對台灣大選抱持「中立」態度，所以台灣三位候選人都跟白宮距離一樣進也一樣遠。

陳奕帆提醒，台美關係跟日美關係、韓美關係不能同項類比。台灣要是出事，美國還要考慮救不救，但日、韓有事，駐日、駐韓美軍可以快速行動，加上平時也多有聯合演訓，台美間還差太多。另外，若因為賴清德一人想走進白宮，台灣卻得數萬人喪命，豈太得不償失了。