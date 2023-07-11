品庠醫藥生技公司48歲章姓負責人因經營不善需要現金週轉，自2019年4月租下大同大學實驗室成立製毒工廠，遭刑事局偵三大隊偵破。大同大學今天表示，品庠公司已明顯違反與學校的合約，且對於先前實驗室失火所造成本校之損失，將保留法律追訴權，待清查損失後請求賠償。

刑事局偵三大隊今天召開破案記者會，品庠醫藥生技公司章姓負責人租下大同大學實驗室成立製毒工廠，利用實驗室器材開發製毒技術，並成功製造大量第三級毒品K他命，直到2022年3月成員操作機器不慎，實驗室爆炸引起警方注意，全案才曝光。大同大學3年期間渾然不知，還讓製毒集團擴增廠房實驗室。

大同大學表示，他們對品庠公司所提送的申請資料進行審查，經評估校內教師具有相關之專長，可提供企業所需之諮詢服務，因此同意品庠公司之申請，且僅提供所需之實驗室，並未提供任何設備。

大同大學說，對於育成廠商之管理，學校每半年會安排一次審查會議，且不定期會由創新育成中心、環安衛中心及輔導老師赴實驗室進行實地訪查，歷次訪查過程中，並未發現有可疑之設備與異常氣味。

大同大學指出，品庠公司110年10月提出擴大使用空間範圍之申請，經審查後同意進行實驗室擴充。整修過程中，校方也不定期進行安全訪視，直至111年3月14日因品庠新添購設備試車不慎造成失火。

為確保校園安全，大同大學立即要求品庠公司撤離本校育成中心。之後，學校重新審視育成廠商進駐情形，對於進行藥品合成或易有工安危害之育成廠商，列為不得進駐之對象。

大同大學說，審視品庠公司與學校合作，僅限於育成輔導合約，並未簽署任何產學合作計畫，也未有學生至該公司實習或就業。品庠公司與學校簽訂之輔導合約中明訂「進駐企業不得於本校從事不法、具危險性之活動」，品庠公司已明顯違約，學校將求償。

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