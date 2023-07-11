（19:33更新，補充內文）PLG 2023年選秀會11日晚間進行，今年有40位球員參與，最後有8名球員獲選，握有狀元籤的新竹街口攻城獅，選擇來自國立台灣藝術大學的外籍生阿拉薩，阿拉薩也成為聯盟首位外籍生狀元郎；有榜眼籤的桃園璞園領航猿，選擇輔仁大學本土長人喬楚瑜，持有探花籤的福爾摩沙台新夢想家，選擇健行科技大學丁冠皓。

PLG 2023選秀第1輪第4順位高雄17直播鋼鐵人選擇來自世新大學的外籍生丹尼爾，第1輪第5順位新北國王選擇台藝大蘇培凱，第1輪第6順位台北富邦勇士選擇高雄師範大學蔡鎮嶽。

第2輪第1順位，第二輪攻城獅選擇輔仁大學後衛王翊帆，第2順位鋼鐵人相中義守大學後衛劉承彥，這一輪夢想家、領航猿、國王及勇士都放棄，這4隊也結束今年選秀。

還能參與第3輪選秀的上季例行賽倒數兩名的攻城獅和鋼鐵人都決定放棄，也結束PLG 2023選秀會。