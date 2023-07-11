竹聯幫仁堂明仁會伍姓男子被依組織等罪移送法辦。（樹林警分局提供）

19歲伍姓男子為竹聯幫仁堂明仁會成員，多次在網路刊登廣告，以「高薪、輕鬆工作」為誘餌，拐騙多名中輟少女賣淫，更以毒品掌控少女行動。新北市樹林警分局10日下午拘提伍男及同夥等10人到案，全案依組織、毒品、兒少性剝削等罪送辦。

樹林警分局今年初協尋中輟少女時，發現多名少女慘遭伍男等人仲介賣淫。警方查出，伍男與旗下幫眾屬於竹聯幫明仁會「南新莊分會」，伍男等人在新北市新莊、樹林、桃園龜山等地專門吸收中輟生加入幫會，屢次在樹林區等地持械鬥毆，行徑囂張，3月6日還參與仁堂明仁會於臺北萬豪酒店的春酒餐敘。

警方表示，伍男等人以毒品咖啡包控制少女，並以6000至2萬元不等代價，媒介少女賣淫，再抽成獲利，至少獲利百萬元。

警方經長期蒐證，報請新北地檢署指揮偵辦， 10日持搜索票、拘票，拘提伍男等人到案，訊後依組織、毒品、兒少性剝削等罪送辦，並建請羈押、收容。

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