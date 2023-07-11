Selina（任家萱）今年3月宣布和小7歲圈外男友小徐做人成功，懷上兒子「小腰果」，預計秋天卸貨的她，日前和小徐飛到沖繩度假，她表示是產前的最後一趟旅行，並分享旅遊美照，看上去氣色相當好，讓粉絲都驚嘆不已。

Selina最近回味起沖繩之旅，表示和她現在狀態一樣「微隨性、微放鬆」，心情也是時而晴天時而陰天，笑稱「相信小徐以及腰果應該都很有感」，她也透露這次是產前最後一次旅行，「心想事成能力不錯，想完成的事都如願了」。

Selina曬孕婦泳裝照。（圖／取自Selina臉書）

現停飛的她，腦袋卻沒有停止翱翔，「看著肚子一下變成方的，下一秒又變成尖的」，她吐露快卸貨的心情，坦言「目前期待的心大於緊張的心」。而這趟沖繩之旅，Selina也穿上泳裝，對著玻璃自拍，她笑稱：「孕婦泳裝照太肉感，怕大家噴鼻血，只能送上鏡中影像」。

只見畫面中她的肚子已經很明顯凸出，但身材沒有太誇張的走樣，網友見狀也紛紛留言「好美的孕媽咪，要時刻保持好心情哦」、「妳真美，妳現在比20歲散發出來的光彩更加奪目」、「期待腰果健康出生，疼媽媽」。