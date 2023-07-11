紐約曼哈頓頂級豪宅6月簽約成交量，創2006年來同期第二高紀錄，扭轉外界認為Fed持續升息和經濟疲弱，會讓大部份豪宅買家退場觀望的看法。相反地，在美股回升和經濟衰退憂慮持續減退等利多，正在讓豪宅市場回復成長動能。