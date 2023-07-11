金管會於11日舉行「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(第17期)」表揚典禮，第一銀行再度獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行」優等銀行獎(A組第1名) 及「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」優等銀行獎(A組第1名)，還同時獲「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」甲等銀行及「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」熱心參與獎等四座獎項，由金管會主委黃天牧授獎，第一銀行總經理李嘉祥代表領獎。

一銀長期配合政府政策，協助國內企業成長茁壯的努力，屢獲同業排名第一，並積極參與社會公益事務，履行企業社會責任，備受主管機關及企業肯定。

中小企業是台灣經濟發展及創造就業的重要基磐，一銀對於中小企業融資與輔導向來不遺餘力，已連續13年蟬聯「中小企業放款」市占第一，並致力於小型及新創企業的融資，積極落實普惠金融，持續拓展數位支付創新與協助產業轉型升級，讓中小企業得以穩固經營基礎提升競爭力，升級為全球經濟關鍵力量。

值得一提的是，因應全球淨零排放趨勢，一銀除自身積極以永續金融為經營策略外，配合政府推動產業低碳化和智慧化轉型，提供各項綠色融資優惠貸款，以具體行動支持企業減碳轉型，發揮銀行金融中介角色正面影響力，與客戶共同落實環境永續，以最直接的行動來響應金管會「綠色金融3.0行動方案」。

海外布局方面，一銀於全球擁有42個海外據點，目前於新南向政策目標國家中，在9國設有19個據點，其中，東協10國中，已於8國設有18個據點，完整覆蓋中南半島，居公股銀行之冠。

一銀深耕新南向地區超過40年並積極響應政府政策，2022年底對新南向政策目標國家授信1592億元，較2021年成長19％，本次獲「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案」優等銀行獎，未來將持續致力於海外業務拓展，透過全球綿密據點優勢與中小企業的豐厚基磐，成為台僑商進軍海外當地市場的重要金融夥伴。

此外，一銀配合國家重點政策及產業發展需要，協助「資訊及數位」、「資安卓越」、「臺灣精準健康」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」、「民生及戰備」等六大核心戰略產業，提供「六大核心戰略產業優惠貸款專案」，績效卓著；搭配移送「國家發展優惠保證措施」信用保證，協助六大核心產業，以及投入綠色轉型的中小企業取得產業發展必要的營運資金，發揮協助整體經濟結構轉型及產業發展功能，達成促進國家整體經濟永續發展。

一銀也秉持「在地經營 在地關懷」的公益熱忱積極回饋社會，透過188間營業據點組成志工服務隊，除探訪育幼院、弱勢家庭，還走入各地校園及社區，辦理金融知識宣導活動，透過一銀志工分享金融專業知識，協助消費者建立正確的消費金融及理財、理債觀念，縮小城鄉資訊差異，2022年共舉辦53場次金融知識宣導活動，獲選「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動熱心參與獎」，廣受各界好評。

展望未來，一銀將持續支持企業創新及升級轉型，並配合政府扶持中小企業健全發展政策，落實普惠金融，提供更多元、更周全的金融服務，為客戶創造更高的價值、提升企業競爭力，亦將持續發揮金融影響力，引導企業重視永續發展並善盡企業社會責任，戮力邁向2050年淨零排放的目標，共同邁向永續經營，成為企業首選最信賴的銀行。