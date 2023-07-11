55688集團執行長林念臻表示，將持續提高司機數市占率、用戶數的增加，樂觀看待下半年的成長。

大車隊表示，6月受工作天數減少影響，致使營收月減1.9%；但占營收比重最大的資訊媒合服務的計程車媒合服務收入及平台週邊銷售的廣告收入，上半年累計合併營收年增率，超越公司成長率；正處於成長期的生活服務（含居家清潔、代駕、洗衣），因用戶數成長帶動生活媒合服務收入，上半年累計合併營收年增率，超越公司成長率；另快遞收入雖持續成長，成長率未達雙位數。

大車隊在增加計程車市占率、結合線上到線下資源、重視用戶體驗，使55688 Super App用戶數增加，預期今年營運可望再上層樓。

55688集團旗下生活大管家觀察，不僅廚房、浴室單一空間預約踴躍，也觀察到暑假期間，搬家前後清潔、裝潢細清的詢問度大增，因此即日起推出特殊清潔年度優惠，包括廚房或浴室單一空間清潔單次最低只要784元，搬家前後清潔及裝潢細部清潔皆享滿萬送2千元或送分離式冷氣一對一免費清洗（市價2199元）等搶市。

為了迎接暑假，即日起至9月10日，潔衣家推出旅遊送洗優惠活動，民眾到55688 APP點選潔衣家洗衣服務，指定全家超商送洗，輸入序號「TRT85」可享整袋送洗85折，還送福容飯店折抵550元與台灣大車隊搭車金30元，第二重再抽免費住福容與免費霜淇淋吃到飽。