中國大陸「中國國際航空」一架班機周一（10日）下午從上海飛北京途中遭遇晴空亂流，機上乘客、空服員甩飛，不少乘客在航班降落下機後上網分享恐怖經歷，有人描述，空服員「直接飛起來」撞破艙頂隔板、艙內水瓶抱枕齊飛，乘客尖叫，驚險萬狀。航機平安降落後，全機乘客鼓掌，慶幸全員平安。機上一共2人受傷，航班周二正常營運。

綜合香港01、香港新浪網報導，這架編號CA1524的中國國航班機，周二原計14時45分自上海起飛、16時55分抵達北京，實際起飛時間為15時24分、17時18分抵達。執飛機型A330-300。

中國國際航空10日上海飛北京航班遭遇晴空亂流。

中國地質大學（北京）副教授邢立達當時也在這班飛機上。他形容，航程前半段尚稱平穩，進入後半段後，距離落地前30到40分鐘，許多乘客先後離座使用洗手間，飛機突然下墜，前後一共發生2次。第1次顛簸程度比較輕，當時很多人正在排隊等候使用洗手間，顛簸僅1到2秒，「這時廣播提示大家快速回到座位繫好安全帶，空姐也告訴乘客坐好」。

邢立達描述，正當一名乘客步出洗手間、由空姐扶著返回座位時，航機發生第2次顛簸，2次顛簸間隔很短，第2次下墜明顯猛烈得多，空服員立刻抱住從洗手間走出的乘客，「兩人被甩到了天花板，砸壞上方的安全出口告示牌，天花板也凹進去了一塊，我看到了板子裡類似電線的東西」，隨後兩人又摔到走道上，乘客額頭破、腰扭傷，空姐右臂被劃破。所幸自此到航機降落之前未再出現類似狀況，他稱讚空服員反應迅速，專業冷靜。

微博也有不少自稱是該航班乘客的網友發文描述現場狀況，例如「空姐直接飛起來把房頂板子都砸裂開了」、「飛機水瓶抱枕滿天飛」、「沒繫安全帶的都砸到飛機頂去了」、「降落的那一刻，大家都在鼓掌」、「謝天謝地，我還活著」、「空姐撿了一大把手機找失主」。

一名餘悸猶存的乘客直言，「具體細節已經不想再回憶」，因為根據不少專業人士分析討論，「當時的情況遠比文字描述可怕的多」，機上乘客彼此互助的舉動讓人備感溫暖。

CA1524航班周二正常營運，執飛機型波音747-89L。國航周二通報稱，7月10日CA1524航班飛行過程中突遇晴空顛簸（晴空亂流），期間一名旅客和一名乘務員受傷。航班於當日下午5時18分正常落地。

一名航空博主@FATIII分析，據資料顯示，周一CA1524飛機高度沒有明顯異常變化，航程遇上雷雨天氣，顛簸程度不影響飛行安全，但搭乘飛機時應儘量繫好安全帶，以免航程遇到大幅度顛簸時遭拋飛受傷。