國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲各自努力拚聲量，但反綠勢力近日似分成數個板塊，令人憂心能否下架民進黨。前立委蔡正元指出，柯的選戰部隊和資源不夠強大，鴻海創辦人郭台銘政治性格不強，侯有藍營小雞不敢得罪柯郭的問題，若不團結都會被賴清德吃掉。

「柯文哲、郭台銘、侯友宜，就是三隻小豬的命運！」蔡正元今(11日)在臉書發文表示，這三隻小豬如果不能識相，不能體察大局，每隻小豬都以為打倒其他兩隻小豬，自己就能當豬老大，結果是三隻小豬都會被小野狼吃掉。什麼是識相？就是要認清自己的短板！

「每一隻小豬的選民基礎不同，很難完全互相取代。」蔡正元提到，柯文哲的優勢在於年輕人的支持，這代表著台灣的未來思路，這些選票與郭台銘部份重疊，與侯友宜較不撘嘎。柯文哲的弱點在於，選戰部隊和資源不夠強大，要獨力面對小野狼賴清德。縱使可能有高虹安現象，侯友宜可能是林耕仁，但郭台銘絕不可能是林耕仁，柯文哲敗選的風險太大。

蔡正元指出，郭台銘的優勢在於經濟選民的支持，這代表台灣的穩定發展的路線，與柯文哲有部份重疊。郭台銘的弱點在於政治性不強的性格，又要面對政治性很強的選戰，也無法獨力應付小野狼賴清德那種爛泥巴式的選戰模式。

蔡正元強調，侯友宜的優勢在於國民黨的提名，這代表台灣最保守的傳統勢力，又有著較大的立委選戰部隊，與柯文哲和郭台銘不重疊，有相對穩定的現象。侯友宜的弱點在於，國民黨的立委選將，不可能為了侯友宜去得罪選區內那些柯文哲和郭台銘的支持者。

蔡正元直言，總的來說，三隻小豬各有死穴，要存活只有團結在一起，如果要相互打成一團，最後都會被小野狼吃掉。