民眾黨主席暨總統參選人柯文哲透露，日本自民黨幹事長曾親口說「台灣沒有辦法參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」，要台灣死了這條心。對此，行政院經濟貿易辦公室11日強調，日本各界對台灣的申請一直表示歡迎立場，並強調申請國必須符合高標準，並提出實質紀錄，以彰顯其遵守貿易規範的能力及意願。

柯文哲昨在專訪節目表示，這一次去日本見到了「自民黨幹事長」，「他（幹事長）就說，台灣沒有辦法參加CPTPP」，因為是採共識決、11個國家都要同意，中共再怎樣也有幾票反對，「台灣要死了那條心，不可能」，對方主張要先挑幾個友好的國家個別談、分別談、部分談。

對此，經貿辦指出，我國在2021年9月22日正式申請加入CPTPP，日本各界對台灣之申請一直表示歡迎之立場，並強調申請國必須符合高標準，並提出實質紀錄，以彰顯其遵守貿易規範的能力及意願。

經貿辦表示，日本支持有能力、有意願符合CPTPP高標準的規則與市場開放且遵循國際貿易承諾的經濟體加入的立場，也是CPTPP成員們全體一致的立場。在我國與各個CPTPP成員洽商的過程中，均說明我已依據CPTPP修訂國內規範、遵循國際標準的成果，展現我國符合CPTPP高標準的努力，都獲各成員的肯定與讚賞。

經貿辦強調，國際友人已多次公開歡迎我國加入CPTPP，包含日本首相岸田文雄，均表達歡迎我國加入，其他成員亦歡迎能夠達到協定高標準的經濟體加入，並肯定我方的努力。

經貿辦指出，我國早自CPTPP尚處於協商階段時即積極推動準備工作，展開各項有利我國順利加入的有利條件，如透過多邊與雙邊管道，不斷爭取每一個CPTPP成員國政府與民間對於我國加入CPTPP的支持；完成涉及漁業、藥品與化粧品、郵政服務、智慧財產權等11項法規之全面性修法，使我國法律體制100％符合CPTPP規範。

此外，依照國際標準與科學證據，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全殘留容許量、放寬日本福島食品進口限制；面對未來加入CPTPP市場開放對我國產業之衝擊，相關主管機關已完成經濟影響評估並研擬因應方案，將依據國際經貿情勢與我國未來入會談判進程，持續調整改善。

經貿辦強調，台灣參與國際事務與組織長期受到中國政治上的壓力，但對國人有利的事務，主管單位一向不畏艱難。期盼國人支持政府的努力，共同推進台灣加入區域經濟整合，提升台灣的競爭力。