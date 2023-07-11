越南近來陸續封殺一些出現南海九段線畫面的影視作品，由於人力吃緊在電檢上難以做到滴水不漏，越南電影局正在制定獎勵規則，動員觀眾檢舉網路上的「非法影片」。

電影真人版「芭比」（Barbie）及中國電視劇「向風而行」因為影片中出現南海九段線地圖而被越南當局禁映或從串流平台下架。越南電影局局長韋建成（Vi Kien Thanh）指出，正在建立全民檢舉機制，以應對日趨繁重的電檢工作。

越南前鋒報（Tien Phong）今天報導，韋建成受訪時表示，越南電影局正在制定規則激勵民眾一起加入當「糾察隊」，協助當局找出網路上錯誤違法的影片。

根據2022年的越南電影法，在網路或社交平台上發布的影片一向採取事後審查制。官方管理機構檢查時，若發現影片違反越南電影法第9條，將依法處理。

韋建成說，越南電影局成立工作小組管理網路上發布的影片，每天分早午兩班檢查。由於網路影片數量龐大，目前只能抽樣檢查。因此，會有一些違法影片在網路上流傳。

韋建成表示，官方管理機構不能只仰賴工作小組糾舉違法影片，必須請觀眾、媒體幫忙，「我們正在制定規則獎勵在網路上發現『問題影片』的觀眾。」

他說，越南電影局將成立檢舉中心蒐集觀眾的回饋，將頒發激勵獎金與獎狀給快速正確的檢舉訊息提供者。韋建成補充，獎金不是很多，將請示越南文化體育旅遊部建立經費來源，並動員各種社會資源。

越南對南海部分島嶼與海域的主權聲索與中國所主張的南海九段線有諸多重疊，越南向來不承認中國在南海的九段線主權主張，過去已曾禁止多部出現南海九段線地圖的影視作品在越南播出。