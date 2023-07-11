大陸漁船10日下午5時闖入馬祖東引海域，海巡署第十一巡防區指揮部透過雷達發現，立即通報馬祖海巡隊前往辨識及查處，3艘巡防艇包前後包夾，於東引北固礁東北方0.3浬處查獲違規越界的大陸漁船，扣留該船後，歷經4小時航程帶返南竿福澳港偵辦。

「閩連漁xxxxx」漁船10日下午5時違規越界捕魚，馬祖海巡隊接獲通報，立即派出3艘巡防艇搭載特勤人員前往，於東引北固礁附近海域發現「閩」船使用延繩釣網具捕魚，「閩」船見海巡船艇，立即棄網具逃逸。

海巡巡防艇向「閩」船廣播，要求停船受檢未果，3艘巡防艇前後包夾「閩」船，以優勢警力強力登檢「閩」船，初步檢視船上有4名大陸船員，清查艙間有漁獲雜魚60公斤，未見豬肉、牛肉及其產製品或廚餘殘羹。

巡防艇押解「閩」船至北固礁東北方0.2浬處回收延繩釣網具，再於東引三山據點西南方5.5處海拋漁獲，歷經4小時航程，押解「閩」船返回南竿福澳港依法偵辦，4名大陸船員訊後移交金馬澎分署留置。

海巡署第十一巡防區表示，海巡署絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，民眾若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。