淡馬錫估全球經濟仍疲弱 投資立場持續謹慎 19:542023/07/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡主權基金淡馬錫控股在11日公布年報，截至3月底止一年投資組合資產淨值下跌5.2％至約2,870億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於中美關係與俄烏戰爭等地緣政治更緊張，成拖累全球經濟放緩主因，在重要已開發市場面臨衰退風險下，其投資立場持續謹慎。 黃子佼認性騷丟國民法官代言 金馬影后上陣救火：會特別謹慎 港遊行集會數大減 劉兆佳：撥亂反正階段 政府態度謹慎 嘆侯友宜兵役政策大轉彎 綠委：參選總統的人應站穩立場 #立場 #謹慎 #淡馬錫 #全球經濟 #新加坡主權基金淡馬錫 也許您會感興趣 推薦閱讀 瓦格納兵變落幕餘波仍在 外媒：揭露中俄關係風險 13:092023/06/29 國際 美提供爭議性集束彈藥 烏克蘭：保證謹慎使用 09:552023/07/08 國際 感覺大陸對台立場正改變 夏立言：兩岸百分之百要交流 15:522023/07/03 兩岸 7月國際衝突加劇 占星師示警：水災停電恐重創民生 12:122023/06/29 運勢 《大陸經濟》景氣成長遲緩 陸施政謹慎 11:282023/06/28 財經 柯文哲主張重啟服貿 鄭文燦回擊：將造成更多紛亂 12:162023/06/21 政治 民進黨、民眾黨服貿立場不一 國民黨團怒批騙選票 11:192023/06/28 政治 陸財政部說明葉倫訪華 會見會談務實深入具建設性 12:372023/07/10 兩岸 《國際金融》淡馬錫投資淨值下滑5.2% 仍看好陸企螞蟻金服 17:392023/07/11 財經 賴清德外媒投書 賴競辦：向世界證明台灣不會走回頭路 13:082023/07/06 政治 重申兵役立場沒變 侯辦公布多版本談參都支持現階段延長 15:222023/07/05 政治 柯P自曝自民黨幹事長說「台無法參加CPTPP」 民眾黨回應了 17:172023/07/11 政治 陸國資委主任：以自身的確定性來應對全球經濟不確定性 10:432023/06/27 兩岸 美助卿指台灣大選期間敏感 籲各方負責任行事 03:572023/06/29 國際 報告：北京若封鎖台灣 全球經濟損失更甚金融危機 07:162023/06/30 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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