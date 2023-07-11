藝人NONO（陳宣裕）遭指控性騷擾，他一開始表示不記得，後來越來越多名女性站出來指控，他宣布停止演藝工作，會誠心深刻反省，但手上握有證據的網紅「小紅老師」仍不滿意，她6月曾到台北地檢署提告，今（11）日她再發文透露最新進展直言「按鈴提告後人數又不斷增加了，已經遠遠超過可以想像的數字」。

小紅老師透露對NONO提告後，有許多曾被NONO性騷擾的人找上她，遠遠超過可以想像的數字，「被你們說對了，英文字母果然不夠用！太不夠了！」她表示有些受害者崩潰大哭，有人被威脅恐嚇，還有人因此想輕生，對於Me Too運動她分享觀點「本就是藉由網路發聲來解決法律無法處理的問題，透過網友和受害者互助的聲援，媒體報導，而開始的網路運動，不該用正常的法律思維去思考。」更是控訴他「到底什麼樣的禽獸可以把人類當成這樣，無尊重，恣意妄為，爽到就來一發，跟隨機殺人魔有什麼不一樣？！。」

小紅老師也說一開始沒有人想走到司法程序，「但陳宣裕先生依舊在整個台灣裡玩躲貓貓，大概正坐在客廳看著新聞吃著雞排等大家淡忘他。」提到願意接受電訪的受害者越來越多，不止1人提告，同時感謝願意伸援的各路人士，透露486先生私訊表示願意提供法律援助，至於具體人數她暫時不打算公布，喊話NONO「把地獄還給你」。

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