J.M3 劉宣怡受邀為好萊塢喜劇公路電影《Joy Ride》 獻聲。(華納音樂提供)

Joy Ride 原聲帶封面。(華納音樂提供)

J.M3 劉宣怡繼5月推出首張創作EP《180：Athena》後即備受關注，而也因為初試啼聲一鳴驚人，她受邀為好萊塢喜劇公路電影《Joy Ride》(兜風) 獻聲，電影原聲帶中收錄了J.M3的新歌〈Tap Out!〉並作為插曲。J.M3直呼是萬分的喜悅及驕傲，從簽約華納音樂到如今能以這首歌參與好萊塢歷史的一部分，J.M3感動的說：「看到參與原聲帶和電影裡的音樂人都是亞洲及西方非常優秀的藝人，真的覺得是個很大的榮幸！」

提到公路旅行，J.M3分享小時候和家人到馬來西亞和泰國公路旅行，當時共7個人一起擠在車裡，展開為期九天八夜的旅行，卻在某天途中在高速公路上差點遇上嚴重車禍，當時車子在公路的中央快速行駛時，輪胎突然爆胎， 車子立即打滑並且高速打轉，慶幸的是，當時周圍沒有其他的車，若是與來車相撞後果不堪設想。

J.M3說：「事發後，大家當然都有點嚇著了，可是慶幸每個人都安全無礙，聚在一起互相關心。」她也心念一轉的提到：「無論如何，只要能和互相扶持的人一起，難題終究會變成彼此之間的一個好故事，也很感謝當時我們都平安無事。」

而談到工作計劃，她下半年將為線上遊戲創作創作及獻聲全新單曲，也會在遊戲預告中化身遊戲角色，打造身臨其境的視聽體驗，表示一想到就迫不及待要跟大家分享，敬請樂迷期待。聊到僅剩不多的休假時間，她則笑說：「一直很想去韓國，最後一起去是很久很久以前，而且當時還小沒去到濟州島和釜山，可能明年櫻花開放的時候去應該會很美！」