汽車車窗隔熱紙可能影響駕駛視線，但目前僅規範計程車，交通部長王國材今（11）日受訪表示，第一階段先納管計程車納管，第二階段再針對其他車輛。公路總局則建議進一步研究儀器測量資料、檢校方法、檢驗程序、透光率標準、透光率與行車的關聯度等。

王國材下午在航海節慶祝大會會前受訪表示，第一階段先納管計程車納管，第二階段再針對其他車輛。

公路總局表示，台灣因為天氣炎熱，另外也為了節能，允許車主貼隔熱紙。現行以目視檢驗隔熱紙透光率，主要是因為以往相關設備屬實驗室儀器，用於車輛檢驗場有其難度及限制。由於目視檢測有不客觀因素，最好還是使用儀器設備檢測。

公路總局表示，已委請財團法人車輛安全審驗中心及成功大學車輛量測中心，蒐集國外相關規定，也找了學者專家開會研商，獲得「由計程車開始推動」的共識。不過與會專家學者也表示，國外對汽車玻璃透光率規定並不一致，且國內無證據顯示計程車黏貼隔熱紙影響透光率與交通事故具因果關係；此外，各國國情不同，相關規定也不同。

為利推動以儀器設備檢測計程車車窗透光率，公路總局建議進一步研究分析「收集計程車黏貼隔熱紙以儀器測量透光率資料」、「透光率儀器一致性檢校方法」、「各國對使用透光率科學儀器檢驗程序」、「隔熱紙透光率標準」及「透光率對駕駛人及行車影響之關聯度」等，以精進儀器檢測隔熱紙方式後，再研議國內其他車種。